"Un altro azzardo di Max: aziendalismo o autolesionismo?". Gazzetta scettica su una scelta di Allegri per Monza

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Una decisione di formazione da parte di Allegri sembra lasciare perplessa Gazzetta per Monza Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Un altro azzardo di Allegri. Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che non convidide a pieno una possibile scelta da parte del tecnico del Napoli per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo questa sera a Monza. In particolare, il quotidiano si sofferma su un cambio in attacco che non convince guardando anche i precedenti.

Monza Napoli, le scelte di formazione di Allegri

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le scelte di Massimiliano Allegri:

“Tutti dentro al progetto, perché se sono a Napoli significa che il club li ha valutati pronti per essere competitivi in tutte le competizioni. Aziendalismo o autolesionismo? Max va dritto per la sua strada. Anzi, stavolta rilancia. Con un nuovo azzardo. Fuori Di Lorenzo, De Bruyne, Meret, Lang e Hojlund. Ma, soprattutto, dentro Lucca, l’uomo della discordia. Dopo Venezia, Lucca avrà una nuova chance da titolare”.

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