Giovane: "La Champions è un sogno per me: ci aspetta una gara difficile. I tre punti sul Frosinone ci aiutano a prendere fiducia"

Ultime notizie calcio Napoli - Giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al fischio finale della gara vinta dagli azzurri contro il Frosinone. L'attaccante ha parlato anche dell'impegno in Champions League che vedrà la squadra di Allegri sfidare il Villarreal.

Giovane: "Mi piace aiutare la squadra. Giocare la Champions è un sogno per me"

Queste le parole dell'attaccante Giovane rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Sono contento perché dopo l’estate ho fatto un intervento. Ovviamente voglio ancora prendere un po’ di ritmo, che è normale, ma sono felice. Il primo tempo è andato bene. Il Frosinone è una squadra che gioca bene, che vuole sempre giocare contro di noi. Siamo felici di essere usciti con tre punti, questo per noi è quello che basta. Questa vittoria aiuta anche me e tutti i calciatori a prendere fiducia, anche fiducia dal mister, così si va avanti. Se il mister dice per me che devo fare l’esterno, centrocampista, seconda punta, per me è quello che vuole giocare, quello che vuole aiutare la squadra.

Sono un calciatore che aiuta la squadra. Se gioco aiuto la squadra, se faccio l’assist, segno, per me non importa. L’importante è uscire con i tre punti e andare avanti verso i nostri obiettivi. Per me è stato un sogno perché è la prima volta nella Champions. Sappiamo che è una partita difficile, soprattutto giochiamo fuori, ma andiamo lì, facciamo il nostro lavoro".