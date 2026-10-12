Tacchinardi: "Le parole di Lang su Conte? Deve correre di più e parlare meno. Allegri è stato un grande su di lui"

Alessio Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Pressing in onda su Mediaset. Ecco cosa ha detto l'ex calciatore e compagno di squadra di Antonio Conte alla Juventus sulle parole dette da Lang al fischio finale di Napoli-Frosinone:

“Le parole di Lang su Conte? Perché l’olandese non ha detto in faccia a Conte queste cose sul fatto che non gli parlasse? Ha fatto una partita positiva e subito attacca. Allegri è stato un grande perché ha detto che se Lang non aveva fatto bene è per responsabilità sua del calciatore. Quindi correre di più e parlare di meno senza attaccare allenatori precedenti”.