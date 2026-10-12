L'avviso del CdM: "Chi ha una fede preghi, Dio conservi De Bruyne in salute! I napoletani lo aspettavano da un anno e passa"

Ultime notizie SSC Napoli - Al pronti via le grafiche della formazione di Napoli-Frosinone sembravano aver esiliato Kevin De Bruyne in mediana, una scelta incomprensibile, come mettere von Karajan al posto di un violino di fila. Ne scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

“Poi nella dinamica del gioco è cambiato tutto e il belga ha dimostrato che se la salute e la forma gli permettono di dirigere l’orchestra, la musica che ne risulta è assai piacevole. I napoletani «questo» De Bruyne lo aspettavano da un anno e passa, non pare vero che sia arrivato. Il leader non è il regista. È di più. Tocca a lui pensare la partita e il gioco, creare e stimolare.

Il leader è la lucidità che Allegri ha visto mancare al suo Napoli finora. Che il Napoli si affidi per questo a un fuoriclasse assoluto è cosa che non avveniva dai tempi del grandissimo cui è intestato il «semicesso» nel quale si gioca. Chi ha una fede preghi: Dio conservi Kevin De Bruyne in perfetta salute”