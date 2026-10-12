Villarreal-Napoli, segui la conferenza stampa di Inigo Perez dalle 16:15 live su CalcioNapoli24 TV

UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Napoli dell'allenatore dei padroni di casa, Inigo Perez.

Villarreal-Napoli: la conferenza stampa di Inigo Perez

L'allenatore del Villarreal Inigo Perez parla in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Napoli, gara valida per il secondo turno di UEFA Champions League. Il tecnico degli spagnoli parlerà in compagnia di un calciatore del Villarreal. Tutto in diretta video e testuale, gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 di CalcioNapoli24 TV del digitale terrestre per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e al canale 84 in provincia di Salerno.

L'appuntamento è alle ore 16:15, con la conferenza stampa di Iñigo Pérez e di un calciatore del Villarreal, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica.

Inigo Perez in conferenza stampa prima di Villarreal-Napoli

Villarreal-Napoli di Champions League: il programma

Ormai ci siamo, s'avvicina Villarreal-Napoli di UEFA Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole, Riccardo Nicotra e Vittorio Bernardo. Questo il programma di lunedì e martedì per Villarreal Napoli di Champions League:

Palinsesto CalcioNapoli24 per Villarreal-Napoli

MD-1, lunedì 12 ottobre 2026:

ore 10:00, Rassegna stampa LIVE

ore 11:00, allenamento SSC Napoli a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social

a Castel Volturno - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su e sui nostri social dalle 12 alle 14, CN24 Live con i primi collegamenti da Castel Volturno e da Villarreal

con i primi collegamenti da Castel Volturno e da Villarreal ore 15:00, Filo Diretto con i tifosi

con i tifosi ore 16:15, conferenza stampa di Iñigo Pérez e di un calciatore del Villarreal , in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica

e di un del , in diretta video su dallo ore 17:00, CalcioNapoli24 LIVE…anche di pomeriggio

ore 18:00, allenamento Villarreal alla Ciudad Deportiva José Manuel - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su CalcioNapoli24 e sui nostri social

alla Ciudad Deportiva José Manuel - con 15' aperti alla stampa che vi mostreremo su e sui nostri social ore 19:15, conferenza stampa di Max Allegri e di un Rafa Marin, in diretta video su CalcioNapoli24 TV dallo stadio della Ceramica

Match Day, martedì 13 ottobre 2026: