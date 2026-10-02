Scotto: “Il nome forte da tempo è Solet, conferme da diverso tempo"

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio e, secondo quanto riferito dal giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, avrebbe individuato alcuni profili da seguire con attenzione. Tra le esigenze della società ci sarebbero un esterno sinistro, un centrocampista e un giocatore offensivo in grado di ricoprire più ruoli.

Mercato Napoli, Coulibaly e Solet nel mirino

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Scotto ha parlato delle possibili strategie della società azzurra, riferendo anche di alcuni riscontri personali sui nomi circolati nelle ultime ore.

“Ho letto sui quotidiani di un summit di mercato tra Adl, Manna e Allegri. Penso a distanza. E' già chiara la volontà di intervenire a gennaio perché la partenza non è stata positiva per il Napoli. I nomi che ho letto sono dei giornali, ripeto, ma ho dei riscontri anche io. E su un giocatore ci sono da tempo conferme. Si parla di un esterno sinistro, un centrocampista e poi un jolly, un trequartista, un giocatore alla De Bruyne.”

Tra i profili citati c'è Coulibaly, centrocampista francese di 22 anni e nel giro dell'Under 21. Secondo Scotto, il giocatore potrebbe essere un'opzione percorribile anche senza la necessità di effettuare cessioni.

“Coulibaly è francese, ha 22 anni ed è un Under, può arrivare senza fare cessioni. Si tratta di un centrocampista centrale nel giro dell'Under 21, è il classico incontrista alla Anguissa. Si parla di 20 milioni. Prezzo già alto.”

L'altro nome indicato è Solet, profilo duttile capace di giocare sia da centrale sia sulla fascia. Il calciatore, secondo quanto riferito dal giornalista, sarebbe seguito da tempo dal Napoli.

“Il nome forte da tempo è Solet, che può fare il centrale ma anche il terzino. Ha tecnica e tiro dalla distanza. Ora è infortunato ma sta recuperando”.

Il mercato Napoli potrebbe dunque entrare nel vivo già nelle prossime settimane, con diversi ruoli sotto osservazione in vista della sessione invernale.