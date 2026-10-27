Ecco quante partite salterà Badiashile: ci sono due match in cui punta al rientro

Ultime notizie SSC Napoli - Benoit Badiashile si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro, questo il testo del comunicato diffuso ieri dal Napoli. Tempi di recupero secondo il Corriere dello Sport: tra i 30 e i 40 giorni.

Dipende come sempre dalla reazione del giocatore alle terapie. Non prima di un mese, comunque: "A partire da quella di domani contro il Monza, Badiashile salterà anche le partite contro la Juventus, il Porto in Champions e la Lazio prima della sosta, e poi quelle con il Torino e il City in Champions alla ripresa. Il difensore francese in prestito dal Chelsea punterà a rientrare tra il Sassuolo e il Lecce".