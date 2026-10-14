David Luiz: "Ricordo Sarri felice come un bambino, è difficile dire no alla Juve"

David Luiz, difensore del Pafos, ha parlato prima della partita di Europa League contro l'Atalanta di Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Chelsea svelando un aneddoto:

"Siamo stati tristi quando Sarri è andato via dal Chelsea, ma sappiamo che non è facile dire di no alla Juventus. Ho un ricordo bellissimo di lui che guardava la medaglia della vittoria dell'Europa League come se fosse un bambino felice. Sappiamo benissimo quanto ha lavorato per arrivare la, io avevo un bellissimo rapporto con lui".