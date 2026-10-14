Cosa succede al Napoli? Dalla CBS: "Le macerie di Conte e un calcio superato di Allegri"

Ultimissime Calcio Napoli - Il tonfo europeo del Napoli in terra spagnola fa inevitabilmente rumore anche all'estero. Dagli studi della CBS, per esempio, il commento tagliente e senza filtri sulla situazione del Napoli fotografa impietosamente le difficoltà strutturali degli azzurri, inchiodandone le responsabilità a una gestione estiva superficiale e a un'identità tattica che appare ormai logora.

Villarreal-Napoli, il commento dalla CBS

L'analisi parte da un dato di fatto ineludibile: il paragone con la gestione precedente e il lascito di Antonio Conte. Il tecnico di Lecce viene descritto non solo come un vincente abituato a sollevare trofei, ma anche come una figura capace di lasciare dietro di sé macerie da smaltire proprio come sta accadendo quest'anno in casa partenopea.

Ma non è l'unico nel mirino. Dagli schermi americani la critica nei confronti di Massimiliano Allegri è totale. Viene rimarcata una concezione del calcio definita superata e distante dai canoni del football moderno, paragonabile alle difficoltà già osservate in passato durante l'esperienza in panchina: "Vedendo anche l'ultimo anno di Serie A, sembra un allenatore molto legato a una concezione del calcio ormai superata".

Il limite principale evidenziato dagli opinionisti risiede nell'incapacità di valorizzare al meglio il potenziale della rosa, costringendo i giocatori a muoversi in contesti tattici non adatti alle loro reali caratteristiche, con un gioco che non esalta né singoli e né collettivo.