Alisson Santos: "Felice di tornare ad allenarmi con il gruppo, sono pronto ad aiutare la squadra" | FOTO

Ultime notizie Napoli - Alisson Santos, attaccante brasiliano della SSC Napoli, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima partita Napoli contro il Venezia, in calendario sabato alle ore 15:00.

Alisson Santos torna in gruppo

Con un messaggio pubblicato su Instagram, Alisson Santos non ha nascosto il proprio entusiasmo per essere tornato a lavorare con i compagni:

"Sono davvero felice di tornare ad allenarmi con il gruppo e di essere pronto ad aiutare la squadra!".