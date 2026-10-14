Alisson Santos: "Felice di tornare ad allenarmi con il gruppo, sono pronto ad aiutare la squadra" | FOTO
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Alisson Santos torna in gruppo in vista di Venezia-Napoli: il messaggio social
Ultime notizie Napoli - Alisson Santos, attaccante brasiliano della SSC Napoli, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima partita Napoli contro il Venezia, in calendario sabato alle ore 15:00.
Alisson Santos torna in gruppo
Con un messaggio pubblicato su Instagram, Alisson Santos non ha nascosto il proprio entusiasmo per essere tornato a lavorare con i compagni:
"Sono davvero felice di tornare ad allenarmi con il gruppo e di essere pronto ad aiutare la squadra!".
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