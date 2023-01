Carlo Nesti: "Allegri ha fatto una scelta disastrosa"

Carlo Nesti, nella rubrica "Il diario dei miei "pensieri", su Tuttomercatoweb, ha parlato della gara di ieri:

"E' un Napoli "mille colori", come cantava Pino Daniele, e il ruolo di "carta sporca", stavolta, tocca agli avversari, annientati. La squadra di Spaletti è "stra": straordinaria, straripante, strafottente. La Juve viene mortificata, senza neppure il tempo di chiedersi come abbia potuto incassare nessun gol, nelle 8 precedenti vittorie, e 5 in un colpo solo. Il Napoli del Maradona entusiasma quanto Maradona, con Osimhen (12 gol) e Kvara (7 gol e 7 assist) fragorosi come petardi, e luminosi come fuochi. Il "corto muso" di Allegri diventa "muso lungo", a furia di ceffoni, resistendo nel primo tempo, e crollando nel secondo. Bremer è schiavo di Osimhen, e Danilo vittima di Kvara, in una squadra che ha anche il torto di uscire dal campo dopo l'1-3: troppo presto. Quel Chiesa, costretto a raddoppiare per quasi un tempo su Kvara, mette in dubbio l'Allegri stratega: scelta disastrosa".