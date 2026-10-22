Cessione Napoli, Azzi: "C'è stata per davvero una trattativa tra De Laurentiis e gli americani, i soliti noti vi avevano mentito"

Ultime calcio Napoli, Marco Azzi, giornalista di Repubblica che ha raccontato con dovizia di particolari la vicenda, sul suo profilo X dice la sua sulla trattativa per la cessione del Napoli tra Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta.

Di seguito il tweet:

“Dunque De Laurentiis aveva ricevuto davvero un'offerta da oltre 2 miliardi e 200 milioni per il Napoli, era vero che c'è stata una lunga trattativa finita in mano agli avvocati ed è vero che ci sono stati altri incontri con gli americani, dunque i soliti noti vi avevano mentito”.