Cessione Napoli, Azzi: "C'è stata per davvero una trattativa tra De Laurentiis e gli americani, i soliti noti vi avevano mentito"
Notizie 20:00
Rizzetta De Laurentiis
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Marco Azzi, giornalista, sul suo profilo X ha detto la sua sulla possibile cessione del Napoli, con la trattativa tra De Laurentiis e Rizzetta
Ultime calcio Napoli, Marco Azzi, giornalista di Repubblica che ha raccontato con dovizia di particolari la vicenda, sul suo profilo X dice la sua sulla trattativa per la cessione del Napoli tra Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta.
Di seguito il tweet:
“Dunque De Laurentiis aveva ricevuto davvero un'offerta da oltre 2 miliardi e 200 milioni per il Napoli, era vero che c'è stata una lunga trattativa finita in mano agli avvocati ed è vero che ci sono stati altri incontri con gli americani, dunque i soliti noti vi avevano mentito”.
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