Calvarese: "Ferrieri Caputi per Napoli-Cremonese? Ci eravamo detti di non stupirci"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto GianPaolo Calvarese, ex arbitro.

“La Ferrieri Caputi? Ci eravamo detti di non stupirci più perché era giusto darle il giusto spazio, affidiamoci solo alla sua bravura o meno. Ha dimostrato che sul campo ci sta benissimo, non dimentichiamo che è stata designata per i Mondiali femminili. Va fatto a un plauso a questa designazione perché è molto brava. Gianluca Rocchi, come ha fatto con Sozza, deve provare altri giovani. La Ferrieri sta lì per meriti perché è molto brava, fisicamente è mostruosa. Designazione azzeccatissima, anche se è una partita tra due squadre di Serie A ma soprattutto è secca. La designazione di Sozza per Inter-Napoli si è dimostrata azzeccata. Sta facendo bene, ovvio che deve fare un po’ di esperienza. Ha dimostrato di arbitrare quella gara con personalità nonostante le pressioni iniziali, mi sembra che anche i giocatori si siano comportati come se avessero davanti un arbitro internazionale. Io sono per l’equilibrio: se un giocatore entra nelle caviglie l’arbitro deve ammonire.”