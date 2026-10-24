Repubblica - Panchina di Allegri meno traballante dopo il successo sul Bodo: la situazione

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli ha puntellato la panchina di Allegri che ora è meno traballante: la prova del nove sarà oggi contro la Roma. Questo è il pensiero dell'edizione odierna di Repubblica che si aspetta conferme dagli azzurri nel match odierno al Maradona.

Napoli Roma, Allegri alla prova del nove

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica che indica come la prova del nove per Allegri la partita contro la Roma:

"È l'equivalente di una prova del nove, dopo la pirotecnica vittoria contro il Bodo Glimt che ha permesso al Napoli di restare a galla in Champions League e ha puntellato la panchina ora meno traballante di Massimiliano Allegri. Ma per uscire davvero dal tunnel diventa fondamentale per gli azzurri superare l'impegnativo test nell'anticipo di oggi pomeriggio (ore 18) contro la Roma al Maradona, in uno stadio che ritorna quasi sold out dopo il flop di spettatori di martedì scorso in Europa e dove sono attesi poco meno di 50 mila spettatori".