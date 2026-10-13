Allegri a Sky: "Era giusto far giocare Giovane, sta bene! Le rotazioni fanno bene, c'è un doppio rientro questa sera"

Champions League - Massimiliano Allegri, allenatore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita Villarreal-Napoli di UEFA Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Giovane gioca dall’inizio, è entrato bene. Spinazzola ha fatto una gara dispendiosa sabato, ho cercato di gestire un po’. C’è il rientro di McTominay e Guilmour, le rotazioni fanno bene. Se facciamo risultato va bene, altrimenti va male (ride, ndr).

È normale che sia una gara importante, bisogna fare punti. È molto difficile, sono rimaste sette gare a disposizione per fare punti per passare il turno. È importante farli stasera, sapendo che giochiamo contro una buona squadra.

Giovane può giocare vicino ad Hojlund e anche un po’ esterno, Neres rientrava da tanti mesi senza giocare, Spinazzola ha speso molto, lo stesso Lang. Giovane sta bene ed era giusto farlo giocare".