Allegri ha rotto quella sensazione di esilio del Napoli, ha dimostrato di capire una cosa

Ultime notizie SSC Napoli - Il pragmatismo di Massimiliano Allegri piace molto a tutto l’ambiente. Ne scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

“Con la scelta tattica e col piano gara di sabato ha rotto quella sensazione di esilio del Napoli nelle terra desolata di un gioco ormai fuori corso, che fino a quel punto aveva fruttato sette miseri punti e prestazioni assai appannate. Per non parlare dei commenti dei media. Invece ha dimostrato di capire che, quando si può, non si deve cedere niente al proprio passato e abbigliarsi come il dress code della festa richiede”