Perillo: "Finalmente l'approccio giusto. Squadra aggressiva e pressing alto"

La vittoria del Napoli contro il Frosinone convince Antonello Perillo, che sui social ha analizzato la prestazione degli azzurri soffermandosi soprattutto sulla reazione della squadra. Per il giornalista, oltre ai tre punti, è arrivato un segnale importante in termini di gioco e mentalità.

A convincere è stato innanzitutto il cambio di modulo voluto da Massimiliano Allegri, che secondo Perillo ha dato risposte positive. Ma il vero passo avanti riguarda l'intensità e la capacità degli azzurri di aggredire gli avversari fin dai primi minuti.

Nel suo commento su X, il giornalista ha scritto: “La partita contro il Frosinone era di estrema importanza per il Napoli, che aveva bisogno dei tre punti per non allontanarsi dalle zone alte della classifica. La vittoria è arrivata al termine di una prestazione convincente. Il cambio modulo voluto da Allegri ha funzionato bene, ma soprattutto si è finalmente visto l'atteggiamento giusto: squadra aggressiva, pressing alto, concentrazione massima. Migliore in campo De Bruyne, ispirato, volitivo, a tratti dominante tra centrocampo e trequarti”.