Allegri dopo il Frosinone con una frase ha alluso ai due cavalli pazzi del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - «Non ho mai visto giocatori straordinari, di quelli che hanno più genio e talento, essere anche disciplinati». Massimiliano Allegri dopo la vittoria scaccia crisi con il Frosinone alludeva in primis ai due cavalli pazzi del Napoli: David Neres e Noa Lang, Ne parla Repubblica.

“Le mani addosso a un compagno in allenamento? Acqua passata, sono cose che capitano, la nuova gestione lascia a tutti più libertà di "espressione", nella speranza che paghi. Il discorso riguarda pure e soprattutto Kevin De Bruyne: mattatore a Fuorigrotta dopo una settimana passata a fare il tifo da squalificato per il suo Belgio e in passerella alla Fashion Week di Parigi, invece di tornare in anticipo al lavoro”