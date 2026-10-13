UFFICIALE - Youth League, ecco i convocati di Nocerino contro il Villarreal
Youth League, convocati Nocerino per Villarreal-Napoli
Parallelamente alla prima squadra, seconda fermata europea anche per la formazione Primavera del Napoli nella fase a gironi di UEFA Youth League. Gli azzurrini guidati in panchina da Antonio Nocerino si preparano a scendere sul terreno di gioco per affrontare i pari età del Villarreal, in una sfida calendarizzata per il pomeriggio di martedì 13 ottobre con fischio d'inizio fissato per le ore 16:00.
Per i ragazzi del settore giovanile partenopeo la trasferta in territorio iberico rappresenta un'occasione fondamentale per riscattare l'amaro esordio subito nella prima giornata ad opera dell'Arsenal. La contesa, in programma sul manto erboso del Mini Estadi presso la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, riserva inoltre una suggestiva curiosità d'amarcord sulle due panchine: ad allenare la selezione Under 19 del Submarino Amarillo c'è infatti una vecchia e amatissima conoscenza della tifoseria di casa, ovvero l'ex portiere azzurro Pepe Reina.
Tutti i tifosi e gli appassionati del vivaio partenopeo potranno seguire il match della formazione giovanile in streaming gratuito attraverso la piattaforma ufficiale UEFA.tv. La gara beneficerà inoltre della consueta copertura della cronaca diretta e degli aggiornamenti in tempo reale per monitorare i progressi degli azzurrini nel loro cammino continentale.
Questa la lista dei convocati
Branchizio
D'Angelo A.
De Stefano
Liccardo
Mane
Pengue
Pugliese
Santella
Spinelli
Barido
Candela
De Michele
Favicchio
Lieto
Marotta
Melnyk
Natale
Pereyra
Riccio
Zappalà