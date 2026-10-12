Meret o Milinkovic-Savic domani? Allegri a CN24: "Ecco chi giocherà" | VIDEO

Chi giocherà domani in porta in Villarreal-Napoli?Alex Meret o Milinkovic Savic? C'è una gerararchia che prevede un portiere in Serie A un altro in Champions? È stato questo il quesito posto dal nostro inviato Manuel Guardasole a Massimiliano Allegri in conferenza stampa in Spagna. Il tecnico non si è sbilanciato sulle gerarchie ma è uscito allo scoperto sulla decisione in vista di domani.

Villarreal-Napoli, annuncio di Allegri su Milinkovic-Savic