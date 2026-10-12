Meret o Milinkovic-Savic domani? Allegri a CN24: "Ecco chi giocherà" | VIDEO
Champions League 20:20
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Conferenza Allegri per Villarreal-Napoli
Chi giocherà domani in porta in Villarreal-Napoli?Alex Meret o Milinkovic Savic? C'è una gerararchia che prevede un portiere in Serie A un altro in Champions? È stato questo il quesito posto dal nostro inviato Manuel Guardasole a Massimiliano Allegri in conferenza stampa in Spagna. Il tecnico non si è sbilanciato sulle gerarchie ma è uscito allo scoperto sulla decisione in vista di domani.
Villarreal-Napoli, annuncio di Allegri su Milinkovic-Savic
"Domani giocherà Milinkovic-Savic, Meret è rientrato dall'infortunio: abbiamo scelto questo tipo di gestione. Sono contento di tutti e due perché hanno caratteristiche differenti".
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