Esterno, punta e falso nove: perché il rientro di Giovane può cambiare le carte in tavola

Dopo un mese di stop, Giovane è pronto a ripartire secondo quanto riferito dal Corriere dello sport. L’attaccante brasiliano è tornato ad allenarsi con il gruppo e ora attende il momento del debutto ufficiale con la maglia del Napoli, con un altro obiettivo nel mirino: trovare il primo gol in azzurro.

Giovane torna a disposizione del Napoli

Il rientro è arrivato martedì, dopo l’intervento per la correzione di un’ernia inguinale effettuato a inizio settembre. Un’operazione programmata proprio per sfruttare la lunga sosta e completare il recupero senza forzature. Ora Giovane è nuovamente a disposizione di Allegri e può diventare una soluzione in più già per la sfida contro il Frosinone.

La sua presenza può tornare particolarmente utile considerando il calendario che aspetta il Napoli: nove partite in meno di un mese, con gare ogni tre giorni tra Serie A e Champions League. Ci sarà bisogno di tutta la rosa e Giovane proverà a ritagliarsi spazio partendo dalle occasioni che il tecnico deciderà di concedergli.

L’attaccante aveva trovato spazio durante il precampionato e si era accomodato in panchina nelle prime giornate contro Genoa e Como, prima dello stop. Ora dovrà risalire le gerarchie di un reparto ricco di alternative, sfruttando ogni minuto e il lavoro quotidiano a Castel Volturno.

La sua duttilità può rappresentare un vantaggio. Giovane può agire da esterno su entrambe le fasce, ma si considera soprattutto una punta centrale. Gli piace attaccare la profondità, puntare la porta e utilizzare il dribbling in funzione della finalizzazione.

Il suo modello è Ronaldo il Fenomeno, del quale ha studiato a lungo movimenti e caratteristiche. Arrivato dal Verona per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, Giovane è stato scelto dal direttore sportivo Manna per completare il reparto offensivo. Nei primi mesi in azzurro ha collezionato due assist e alcune buone prestazioni, anche da falso nove, ma senza trovare il gol.