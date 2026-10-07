Infortunio Vergara, il rientro appare programmato per la ripresa dopo la sosta di novembre!

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista del Napoli Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto ieri a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Nella migliore delle ipotesi Vergara potrebbe rientrare tra circa tre settimane, scrive il Corriere dello Sport, ma lo scenario più probabile fissa lo stop attorno al mese.

"Se la tabella di marcia sarà rispettata salterà le sfide con Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juventus e Lazio, oltre alle gare di Champions con Villarreal, Bodo Glimt e Porto. Il rientro appare programmato per la ripresa dopo la sosta di novembre. Per Allegri è un’assenza pesante nel pieno del tour de force, ma Vergara farà di tutto per bruciare le tappe e tornare a disposizione"

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