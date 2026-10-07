Allegri recupera 4 giocatori, saranno a disposizione per Napoli-Frosinone
Rassegna Stampa 19:45
Allegri
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Non solo brutte notizie per il Napoli di Allegri. Perché in questa lunga sosta ci sono stati anche dei recuperi utili per allungare un po' la rosa nelle alternative
Non solo brutte notizie per il Napoli di Allegri. Perché in questa lunga sosta ci sono stati anche dei recuperi utili per allungare un po' la rosa nelle alternative.
Napoli: i giocatori che tornano
A Castel Volturno, intanto, Allegri continua a fare la conta degli uomini a disposizione. Non mancano però anche alcune buone notizie come scrive Il Mattino.
Dopo il recupero di Marianucci, che non è ancora al massimo ma dovrebbe partire dalla panchina contro il Frosinone, ieri sono tornati ad allenarsi con il gruppo anche Giovane, Meret e Spinazzola.
Dopo gli impegni con le rispettive nazionali sono inoltre rientrati Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic. Oggi toccherà invece a Di Lorenzo e De Bruyne, mentre successivamente torneranno anche Lobotka e Gilmour.
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