Idea Badiashile terzino sinistro? Cosa dicono le statistiche in quel ruolo | FOCUS

Ultime notizie calcio Napoli - In queste settimane si è letto di un Benoit Badiashile come pèossibile volto nuovo del Napoli dal primo minuto. Il difensore ex Chelsea, dopo l'esordio da dimenticare contro l'Inter, non ha più giocato. Allegri ha preferito, probabilmente, tenerlo fuori per fargli recuperare una condizione fisica dopo tanti mesi di inattività. Badiashile è un difensore centrale di piede mancino che sostituisce l'infortunato Alessandro Buongiorno il quale dovrebbe rivedersi di nuovo in gruppo ad inizio 2027.

Badiashile terzino sinistro, le statistiche

Da più parti si è letto anche della possibilità che Massimiliano Allegri potrebbe utilizzare Badiashile anche da terzino sinistro in questo tour de force considerando anche che, in questo momento, c'è solo Spinazzola di ruolo su quella fascia. Andando a dare uno sguardo al curriculum dell'ex difensore del Chelsea viene fuori che Badiashile su 210 partite giocate finora solo 2 volte ha giocato da terzino sinistro. Entrambe le volte sono state nella stagione 2023-24: la prima in Premier League per 9 minuti, l'altra per 90 minuti in FA Cup.