Radio Kiss Kiss - Sondaggio Napoli per Cacciamani: la risposta del Torino

Calciomercato Napoli - Oltre a Mamadou Coulibaly del Monaco, il Napoli ha sondato anche un altro calciatore per gennaio. Parliamo di un esterno di fascia italiano che quest’anno sta disputando la sua prima stagione in A dopo essersi messo in mostra lo scorso anno con la maglia della Juve Stabia. A svelare questo retroscena di mercato è stato il giornalista Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli.

Sondaggio Napoli per Cacciamani

Stando a quanto riferisce il giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri avrebbero sondato il Torino per il cartellino di Alessio Cacciamani del Torino. Il classe 2007 è un esterno che può giocare sia a tutta fascia sul lato sinistro ma anche da ala. Il club granata ha valutato il cartellino non meno di 45 milioni - spiega De Maggio - ed è seguito anche da Inter e Roma.