Napoli, proposto Vito Mannone! Ultim'ora Sky: ipotesi di scambio con Sirigu

Calciomercato Napoli, ultim'ora Sky Sport: proposto uno scambio con il portiere Vito Mannone!

Classe '88, ha 35 anni ed è nato a Desio, in Brianza: Vito Mannone gioca nel Lorient, squadra francese di Ligue One. Cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, ha giocato quasi tutta la sua carriera in Premier League, poi è stato negli Stati Uniti, in Danimarca e infine in Francia, dove ha già giocato anche per l'AS Monaco.

Scambio con Sirigu

Secondo Sky Sport, è stato proprio il Lorient ad aver proposto Vito Mannone al Napoli, in cambio di Salvatore Sirigu: si apre così per il Napoli un'altra possibile opzione di scambio del portiere sardo.

Vito Mannone

L'altra opzione, invece, resta quella della Fiorentina, con il possibile scambio tra Sirigu e Gollini: secondo Sky, la seconda sarebbe al momento "l'operazione più quotata".