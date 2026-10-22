Repubblica - Rizzetta ha detto di no ad un'offerta fatta da De Laurentiis, e ha ribadito un'intenzione a Regione e Comune

Ultime notizie SSC Napoli - La partita per l'acquisto del Napoli è più che mai aperta e gli americani hanno preso atto nelle ultime ore dell'apertura del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha fatto il prezzo per l'eventuale cessione: 2 miliardi. Una quotazione motivata con le manovre per acquistare i terreni dove la società conta di realizzare in futuro il suo nuovo stadio e il centro sportivo di proprietà, nelle zone di San Giovanni a Teduccio e Qualiano. Ne parla Repubblica.

La partita a scacchi è destinata a continuare, perché Matt Rizzetta "è rimasto fermo sulla sua valutazione (1.3 miliardi) e si è rimesso con pazienza sulla riva del fiume, respingendo peraltro con parole dolci la richiesta di De Laurentiis. Ha detto di no anche all'offerta di ADL di affiancarlo con l'acquisto di una quota di minoranza e va avanti per la sua strada, flirtando con le istituzioni. Gli americani hanno ribadito a Regione e Comune di essere pronti a intervenire nel restyling del Maradona".