Giovane in mixed: "Vittoria che dà fiducia in vista per la Roma! Niente gol? Un po' triste, ma magari Dio la prossima volta..." | VIDEO CN24

Nel post-partita di Napoli-Bodo/Glimt 4-3 di Champions League, ai microfoni di CalcioNapoli24 in mixed zone parla l'attaccante del Napoli Giovane:

“Siamo felici per la vittoria, era una partita difficile contro una squadra con qualità tecniche, in Champions dovevamo dare tutto e questa vittoria ci aiuta ad avere fiducia, a seguire i nostri obiettivi.

Andiamo a corrente alternata? Non è questione tattica o psicologica, il calcio è così: dopo due vittorie cambia tutto, non c’è tempo per lamentarsi ma è importante uscire con i tre punti in classifica.

Siamo felici di aver ottenuto i tre punti, sul gol sono un po’ triste ma era importante aiutare la squadra ad uscire con tre punti in classifica alla mia seconda partita di Champions. Ci sarà tempo, magari Dio mi darà un gol la prossima volta.

Era importante vincere, ora sabato c’è una partita difficile contro la Roma e questa vittoria ci dà fiducia per i prossimi impegni. Ora bisogna lavorare il silenzio.

Abbiamo vinto da squadra? Noi siamo una squadra sempre, non solo oggi. Sono felice per McTominay e Politano, per chi ha aiutato in difesa. Si vince e si perde di gruppo”