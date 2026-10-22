Bonucci: "Conte ha cambiato il calcio! Lui mi ha sempre ricordato una cosa"

Leonardo Bonucci, ex difensore oggi nello staff di Roberto Mancini in Nazionale, ha rilasciato un'intervista oggi da Lissone, nella sala VAR, durante un evento organizzato dalla Lega Serie A e uno dei suoi sponsor. Tra le altre cose, Bonucci ha parlato anche di Antonio Conte, ex allenatore di Napoli e Juventus, citato insieme a Mancini come l'allenatore più importante della sua carriera.

"Mancini nella mia carriera è stato importante: mi ha fatto esordire in Serie A, ho vinto un Europeo e ho fatto la centesima presenza in Nazionale con lui.

L'altro è Antonio Conte, che ha cambiato il calcio. Mi ha sempre ricordato che, quando arrivi in alto, sono tutti pronti a buttarti giù e l'unica cosa da fare è lavorare senza dare nulla per scontato. La mentalità che ci ha trasmesso è stata fondamentale per le vittorie ottenute".