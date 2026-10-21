Corbo: "Di Lorenzo svagato in fase difensiva! È un limite storico di questo Napoli"

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, primi tre punti per gli azzurri in Champions League! Oggi sulle pagine del quotidiano La Repubblica, il giornalista Antonio Corbo la definisce "una vittoria mai così spigolosa, sofferta, meritata", anche se non risparmia le critiche per i calciatori apparsi sottotono. Anche quelle al capitano Giovanni Di Lorenzo.

"Il Napoli passa all’1-1 per un altro dei soliti limiti storici di questa formazione, Di Lorenzo è molto prezioso quando avanza e costruisce sulla destra, memorabile componente di una catena metallica con Politano, brillante nella scelta dei tempi e nelle sovrapposizioni, il capitano appare invece un po’ svagato quando in fase difensiva è ineludibile marcare. Bravo Di Lorenzo quando rimedia a situazioni complicate ma guarda ora più la palla e meno l’avversario.

(...) Ci vuole adesso un difensore scattante nel breve, il Napoli da tempo ne avverte la mancanza. Di Lorenzo è distante dal diretto avversario, Hauge, uno che al Napoli ha lasciato già il segno delle sue unghiate. Si spiega perché tante volte il Napoli preferisce giocare con la difesa a tre. Proprio per avere un terzetto più coeso in area e dare a Di Lorenzo come esterno medio la libertà di rendersi ancora utile nel proporre piuttosto che l’obbligo di appiccicarsi al più insidioso attaccante che scende sulla sua sinistra".