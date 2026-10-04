CdM su Gutierrez: si misura adesso il danno tecnico ed economico prodotto, ma questi erano gli ordini!

Ultime notizie SSC Napoli - Il primo vero punto stagionale in casa Napoli è fissato per metà novembre. Una sola annotazione, scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"La stagione di Miguel Gutierrez, ceduto in agosto, ha richiamato l’attenzione del Real Madrid. Si misura adesso il danno tecnico ed economico prodotto dall’aver operato nella carne viva del gruppo squadra, alienando uno dei pezzi migliori. Ma questi erano gli ordini e lo si è fatto.

Un giorno qualche esperto libero da condizionamenti tifosi dovrà fare un calcolo ardito ma possibile: quanto costa risanare i bilanci in questo modo e quanto potrebbe costare farlo rilanciando il gruppo squadra e quindi valorizzando rosa e incassi da diritti"