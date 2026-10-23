Calciomercato Napoli, Varela del Monza nel mirino? Schira svela: "Stasera lo seguirà un osservatore azzurro"

Calciomercato Napoli - La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna ha già iniziato a guardarsi attorno per provare a rinforzare la rosa durante il prossimo calciomercato invernale. Massimiliano Allegri pare aver chiesto dei rinforzi alla società, tanto che la lista del ds azzurro sembra già ricca di profili piuttosto interessanti. Tra gli osservati speciali c'è anche Gustavo Varela, attaccante del Monza, protagonista di un avvio di campionato decisamente interessante.

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha svelato su X la presenza di un osservatore della SSC Napoli sugli spalti per Torino-Monza:

"Un osservatore del Napoli sarà stasera allo Stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla partita tra Torino e Monza e monitorare l'attaccante Gustavo Varela (nato nel 2005)".