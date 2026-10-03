Francia-Italia 1-1, finisce con un pareggio la sfida di UEFA Nations League. Un risultato tutto sommato positivo perché garantisce alla Nazionale italiana di assicurarsi il terzo posto in classifica nel Gruppo A, ma anche perché la prestazione complessiva degli azzurri ha offerto al CT Roberto Mancini diversi spunti di ottimismo.

L'erede di Di Lorenzo in Nazionale

Tra questi - come segnala oggi il quotidiano Il Mattino - la soddisfazione di aver trovato finalmente "un vero erede di Di Lorenzo". Il capitano del Napoli è rimasto in panchina per tutta la partita ieri sera, lasciando il posto a Michael Kayode. Classe 2004, il terzino del Brentford ex Fiorentina ha dimostrato di poter occupare quella posizione di campo con autorità: "dimostra di avere quella malizia giusta per emergere, oltre che piede e gamba".

Insomma, finalmente la Nazionale italiana ha trovato l'erede di Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra.