Perché questo De Bruyne non si vede a Napoli? Il motivo è il ruolo, ecco cosa cambia

"Come mai questo De Bruyne non si vede a Napoli?". Se lo chiede oggi il quotidiano Il Mattino dopo la prestazione straordinaria di KDB nella partita di ieri tra Belgio e Turchia di UEFA Nations League. Il centrocampista del Napoli ha segnato due gol ed è stato autore di una partita disputata ad altissimo livello che conferma ancora una volta cosa è in grado di fare se messo nelle condizioni giuste.

Il ruolo di De Bruyne in Nazionale

"Nella doppietta di De Bruyne c’è tutto: prima la potenza, la progressione incredibile e il numero al limite dell’area per andare a fare male all’avversario", scrive Il Mattino commentando la sua prestazione. Cos'è allora che gli manca a Napoli?

Una delle risposte offerte dal quotidiano riguarda la sua posizione in mezzo al campo: con la Nazionale belga, De Bruyne gioca sempre nel ruolo di mezzala, lo stesso che lo ha reso famoso negli anni passati. Ruolo che "a Napoli non è mai riuscito a ricoprire, per un motivo o per l’altro", scrive Il Mattino. Allegri prende appunti.