Tutti pazzi per Vergara: su Instagram spiccano i commenti dei compagni di squadra

Grande emozione per Antonio Vergara, che ha celebrato sui propri canali social l'esordio con la maglia della Nazionale italiana. Il calciatore napoletano ha condiviso tutta la sua gioia con un messaggio semplice ma emblematico a corredo del post su Instagram: "Un onore indossare questa maglia...".

Tutti pazzi per Vergara

Il post ha subito fatto il pieno di interazioni, diventando il teatro ideale per la grande vicinanza dello spogliatoio del Napoli. Tantissimi i messaggi di congratulazioni lasciati dai compagni di squadra, a testimonianza del forte legame con il giovane talento.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha commentato con affetto: "Bravo fratmmm" accompagnato dai cuori azzurri e dalle mani che applaudono, seguito dal calore di Matteo Politano e Alisson Santos ("Top frate"). Tra i commenti spicca anche quello di Pasquale Mazzocchi, che con la consueta carica gli ha dedicato la frase in dialetto: "Nun mulla maj". Un attestato di stima e compattezza da parte di tutto il gruppo, pronto a riabbracciare il classe 2003 a Castel Volturno per continuare il percorso in campionato dopo la gratificante parentesi azzurra.