Adani ammette: "Ho un debole per Vergara! Ribaltava i francesi, ha fame e resterà in Nazionale"

Ieri sera l'esordio di Antonio Vergara con la maglia della Nazionale italiana. Il centrocampista napoletano si è messo particolarmente in mostra, ricevendo complimenti da più fronti per l'ottimo impatto sulla partita. Tra i suoi ammiratori, anche l'opinionista Lele Adani, che alla Rai ha speso parole di stima per Vergara nel post-partita di Francia-Italia:

“Io ho un po' un debole per Antonio Vergara, perché lo reputo un ragazzo che ha fame ma non perde la creatività, non perde la voglia di giocare a calcio come nel quartiere. Deve rincorrere, deve entrare, deve menare e deve fare calcio a modo suo: lo fa al Maradona, lo fa qua allo Stade de France.

Entra perfettamente connesso col momento delicato della partita, perché lui è entrato nel momento più difficile, eppure ribaltava i francesi. È arrivato a giocare, puntava ma non solo, sapeva muovere quella palla col suo mancino.

Io gli auguro una bella carriera e credo che continuerà a far parte di questa selezione”.