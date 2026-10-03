Hojlund esulta come CR7, la rivelazione del papà: "Mi disse che lo avrebbe imitato in tutto, sapete cosa faceva la sera?"

Ultime notizie Napoli - Avrebbe potuto generare polemiche l'esultanza di Rasmus Hojlund al gol segnato con la sua Danimarca contro il Portogallo orfano di Cristiano Ronaldo. Dopo il caso scoppiato tra CR7 e il CT Jorge Jesus, l'attaccante della SSC Napoli ha messo a segno un gol contro i lusitani e si è lasciato andare ad una esultanza scatenata, imitando il "siu" di Ronaldo.

Hojlund imita Ronaldo, la rivelazione del papà

Solo un omaggio quello di Hojlund per Cristiano, niente di provocatorio. Ad ammetterlo è stato lo stesso Rasmus nelle interviste post-partite. L'edizione odierna del Corriere della Sera, inoltre, riporta alcune dichiarazioni del papà dell'attaccante danese che ha svelato l'ossessione di Hojlund per il suo idolo CR7. Era successo già nel marzo 2025, quando aveva celebrato allo stesso modo il gol vittoria proprio contro il Portogallo, che allora schierava ancora Ronaldo.

"Un giorno mi disse che lo avrebbe imitato in tutto. Lo trovai sul pavimento della cameretta, a fare addominali e piegamenti sulle braccia. Lo faceva ogni sera prima di andare a dormire".