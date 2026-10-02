Chiesa, ancora 0 minuti: la nuova decisione del Liverpool fa discutere
Federico Chiesa continua a vivere un momento complicato al Liverpool. Il cambio di allenatore sembrava poter aprire una nuova fase per l’attaccante italiano, ma l’inizio della stagione non ha portato la svolta attesa: il giocatore è ancora fermo a 0 minuti ufficiali con la maglia dei Reds.
Chiesa e Liverpool, nuova esclusione dalla Champions
In estate Chiesa aveva manifestato fiducia nei confronti di Iraola, sperando che il nuovo tecnico potesse garantirgli maggiore spazio rispetto alla precedente gestione. Nell’amichevole contro il Sunderland, l’attaccante era anche riuscito a trovare la via del gol, spiegando poi le sue aspettative per la nuova stagione.
“Quest’anno, diciamo, è un nuovo capitolo. C’è un nuovo allenatore e devo concentrarmi su questo”.
Parole alle quali aveva aggiunto una considerazione sulla precedente gestione di Arne Slot:
“L’anno scorso mi sentivo per un ruolo più importante”.
Le aspettative, però, non hanno trovato finora conferme sul campo. Chiesa non ha ancora disputato una partita ufficiale con il Liverpool, anche a causa di un problema fisico che dovrebbe costringerlo a rimanere ai box per altre due settimane. Il possibile rientro potrebbe arrivare dopo la sosta per le nazionali, in occasione della sfida contro il Manchester City.
Nel frattempo, per l'esterno italiano è arrivata un'altra esclusione dalla lista UEFA. Iraola ha infatti deciso di non inserirlo tra i giocatori a disposizione per la Champions League, almeno per la League Phase.
La scelta è legata ai vincoli relativi alla composizione della lista europea, che impongono al club di rispettare determinati requisiti per i giocatori inglesi e quelli cresciuti nel settore giovanile.
Per Chiesa si tratta della seconda esclusione consecutiva dalla lista Champions. Era già accaduto nella passata stagione con Slot, prima del successivo reintegro determinato dall’infortunio di Leoni.
Il nuovo capitolo sperato dall’attaccante, dunque, non è ancora decollato.