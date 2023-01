Pazza esultanza di Carlo Alvino: "Giustizia divina! Il Padre Eterno tifa Napoli" | VIDEO

Carlo Alvino dà sfogo a tutta la sua gioia per la vittoria del Napoli contro la Juventus. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli si rivolge alla telecamera facendo con le mani il gesto del pallone (e non solo), dicendo con orgoglio: "Questa è la circonferenza del pallone: il primo pallone, il secondo pallone, il terzo pallone, il quarto pallone, il quinto pallone. Uaneme r'o priatorio! Cinque palloni, bye bye baby! Vi vedo in lontananza, anzi, non vi vedo proprio più! Giustizia divina, il Padre Eterno è grande e tifa Napoli! Ciao!".

Guarda il video in allegato.