SSC Napoli x Halloween, spoiler social del club azzurro: nuova maglia in arrivo? | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - S'avvicina la festa di Halloween, s'avvicina una nuova iniziativa quindi del club azzurro. Che negli ultimi anni ci ha sorpreso spesso con delle magliette dedicate alla festa horror popolare di origine celtica del 31 ottobre. E chissà che questo spoiler video postato dal club azzurro sui social non sia proprio legato alla nuova maglia versione Halloween, che già a luglio Valentina De Laurentiis aveva annunciato.

Fra Monza-Napoli di mercoledì prossimo prima e Juventus-Napoli poi, che si gioca il 1 novembre, è plausibile che potremmo già vedere all'opera la nuova divisa dedicata ad Halloween.

Ecco il video!