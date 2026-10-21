De Guzman trona al Maradona per Napoli-Bodo/Glimt | FOTO

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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L'ex calciatore del Napoli De Guzman è tornato allo stadio Maradona per vedere Napoli-Bodo/Glimt. Spunta la foto dell'ex calciatore azzurro che ha passato a Napoli le stagioni dal 2014 al 2016

L'ex calciatore del Napoli De Guzman è tornato allo stadio Maradona per vedere Napoli-Bodo/Glimt. Spunta la foto dell'ex calciatore azzurro che ha passato a Napoli le stagioni dal 2014 al 2016.

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