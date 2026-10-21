De Guzman trona al Maradona per Napoli-Bodo/Glimt | FOTO
Social 00:10
De Guzman
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
L'ex calciatore del Napoli De Guzman è tornato allo stadio Maradona per vedere Napoli-Bodo/Glimt. Spunta la foto dell'ex calciatore azzurro che ha passato a Napoli le stagioni dal 2014 al 2016
L'ex calciatore del Napoli De Guzman è tornato allo stadio Maradona per vedere Napoli-Bodo/Glimt. Spunta la foto dell'ex calciatore azzurro che ha passato a Napoli le stagioni dal 2014 al 2016.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google