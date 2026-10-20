Politano da record: è il gol più veloce in Champions della storia del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Una serata, quella in corso, che a prescindere da come andrà Matteo Politano difficilmente ricorderà. Ha siglato un gol di rara bellezza per sbloccare la partita e portare in vantaggio il Napoli, ma non è tutto, dal momento che per lui arriva un record non di poco conto e che sicuramente gli farà piacere. Ha, infatti, segnato dopo 54 secondi di gioco e si tratta della rete più veloce in Champions League nella storia del Napoli.