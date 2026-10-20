Il Barcellona dopo 11 vittorie su 11 e 48 gol fatti cade: finisce 4-2 col PSG
Notizie 23:05
Kvaratskhelia
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Cade il Barcellona! Dopo 11 vittorie su 11, 48 gol fatti e 11 solo subiti arriva una pesante sconfitta per 4-2 contro il Paris Saint Germain nel super big match di Uefa Champions League
Cade il Barcellona! Dopo 11 vittorie su 11, 48 gol fatti e 11 solo subiti arriva una pesante sconfitta per 4-2 contro il Paris Saint Germain nel super big match di Uefa Champions League. Da registrare il brutto infortunio di Kvaratskhelia, si teme il peggio per l'ex Napoli con l'incubo crociato.
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