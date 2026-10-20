Manna: "Massima fiducia in Allegri, non è in discussione. Dobbiamo ringiovanire la rosa, non abbiamo potuto farlo. Sulla vecchia guardia..."

Calcio Napoli – Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Confronto con allenatore e presidente ieri sera? Il confronto è costante, quando si vince e quando si perde. Se si perdono due partite di fila, come successo a Venezia, è giusto che il presidente voglia essere tranquillizzato. Bisogna star zitti e lavorare, serve una partita importante e fare punti perché siamo ancora a zero. Abbiamo bisogno di uscire da questa situazione non piacevole. Allegri non è in discussione. Massima fiducia in lui. Serve far qualcosa per questa rosa, lo sappiamo. Poi ogni sconfitta è a sé, è stata strana. Dobbiamo uscire da questa situazione dando continuità di prestazione e di risultati.

Mercato di gennaio? Serve fare analisi corrette. Ci sono altre squadre con la stessa età media e con un solo calciatore che la abbassa. Di Lorenzo è il capitano ed abbiamo poco da rimproverare a lui, Rrahmani, Lobotka o Politano. La rosa va ringiovanita, lo sappiamo, ma non abbiamo potuto farlo. Non è un problema, ripartiremo, ora bisogna stringere i denti, lavorare e portare a casa i risultati".