De Bruyne vertice basso, Condò: "Deve diventare un leader del Napoli, non è più al City!" Del Piero: "Può giocare dove vuole..."
Le Interviste 20:40
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Con De Bruyne retrocesso a centrocampo, c'è curiosità di vederlo lì da parte di Condò e di Del Piero
Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Bodo/Glimt.
Condò e Del Piero su De Bruyne
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“De Bruyne valeva 9 ed ora vale 7.5 e prima aveva giocatori da 9 o 10. Se ne deve fare una ragione, ora i suoi compagni non sono qualli che aveva un tempo. Era un leader lì ed ora lo deve diventare a Napoli”.
Del Piero sicuro a riguardo:
“Se vuole giocare regista, lo può fare perché lui conosce il calcio e può giocare in ogni ruolo”.
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