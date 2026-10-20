De Bruyne vertice basso, Condò: "Deve diventare un leader del Napoli, non è più al City!" Del Piero: "Può giocare dove vuole..."

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Bodo/Glimt.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“De Bruyne valeva 9 ed ora vale 7.5 e prima aveva giocatori da 9 o 10. Se ne deve fare una ragione, ora i suoi compagni non sono qualli che aveva un tempo. Era un leader lì ed ora lo deve diventare a Napoli”.