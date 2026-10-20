Ancora McTominay, il Napoli è di nuovo in vantaggio: è 3-2!

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli trova per la terza volta il gol del vantaggio e stavolta il pallone al bacio viene messo in mezzo da Matteo Politano, tra i migliori per distacco di tutta la partita. Cross pennellato sul secondo piano, dove è arrivato ancora una volta Scott McTominay. Di testa lo scozzese, sotto misura, ha insaccato da centravanti puro. Quanto è mancato il suo carisma a questa squadra.

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