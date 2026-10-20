Siparietto Gasperini-Allegri: "Ciao, Max! Sabato entrambi con il buon umore", pronta la risposta di Max: "Ne avevate meno bisogno"

Ultime notizie calcio Napoli - Ai microfoni di Sky Sport è andato di scena un simpato siparietto tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, anche lui vincitore con la Roma contro lo Slovan Bratislava: “Ciao, Max! Abbiamo vinto entrambi, arriviamo con un buon morale”. Pronta la risposta di Allegri: “Assolutamente, voi però avevate meno bisogno di noi”. Il riferimento è ovviamente alla partita di sabato che vedrà il Napoli affrontare la Roma allo stadio Diego Armando Maradona.