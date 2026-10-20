Il Napoli soffre ma conquista i tre punti: più volte al tiro gli azzurri, ma il possesso palla è nettamente norvegese | STATISTICHE

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli, pur soffrendo come è normale che sia visto il valore del Bodo/Glimt, supera la pratica norvegese e conquista i primi, fondamentali tre punti in questa sua campagna europea. Nonostante la sofferenza nella ripresa, la squadra di Allegri ha messo in luce una grande tenacia e capacità di tener botta nei momenti di difficoltà, in particolar modo dopo i due pareggi raggiunti dal Bodo.

Statistiche partita Napoli-Bodo/Glimt: tutti i dati

Meglio i norvegesi, soprattutto nella ripresa, nel possesso palla, con il Napoli che si è dovuto accontentare, per così dire, del 43%. Più volte al tiro, però, la squadra di Massimiliano Allegri, con 17 tiri contro i 15 complessivi concessi al Bodo. C'è tanto da lavorare per Allegri, ma si tratta di un successo fondamentale per il cammino europeo di questa compagine e che dà serenità.

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