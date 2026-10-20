Il Napoli la sblocca dopo 50 secondi, gol pazzesco di Politano!
Brevi 21:04
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Il Napoli ha il merito di sbloccare in maniera istantanea la partita col Bodo/Glimt: eurogol di Politano
Ultime notizie calcio Napoli - Gol di clamorosa bellezza da parte di Matteo Politano, che ha impattato con un collo pieno di sinistro un bel cross teso da parte di Leonardo Spinazzola. Botta di impressionante violenza e precisione, con il numero 21 del Napoli che ha riscattato così il brutto errore commesso contro il Villarreal. Dopo 50 secondi ed è già 1-0 per gli azzurri. Una botta al bolo che ha lasciato di stucco il portiere del Bodo, impossibilitato a reagire per la precisione e per la forza.
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