Champions League in chiaro su TV8: c'è gratis un altro big match

Dopo Manchester City-PSG dello scorso turno gratis, la Champions League torna protagonista con un altro grande appuntamento visibile in chiaro su TV8. Come di consueto, infatti, il canale Sky permette agli appassionati di calcio di seguire gratuitamente un big match della massima competizione europea. L’appuntamento è previsto, di norma, il mercoledì sera, con una partita selezionata tra le sfide più interessanti del calendario, senza la presenza di squadre italiane.

Un’occasione per assistere anche senza un abbonamento pay-tv a una delle grandi notti europee, con la programmazione e gli orari che possono variare in base alla scelta della partita e al palinsesto ufficiale dell’emittente. Dunque pure sprovvisti dell'abbonamento a Sky, NOW o Prime Video.

Champions League in chiaro su TV8: Bayern Monaco-Arsenal

Questa volta i riflettori questa volta sono puntati su Bayern Monaco-Arsenal, una sfida tra due delle squadre più competitive del panorama europeo, entrambe ancora imbattute in questa edizione della massima competizione continentale.

Il confronto mette di fronte due formazioni che hanno iniziato il proprio percorso con ambizioni importanti. Da una parte i tedeschi, chiamati a confermare la propria tradizione europea; dall'altra i Gunners, desiderosi di brillare ancora e consolidare il proprio cammino nella competizione.

Si preannuncia dunque parecchio spettacolo con Bayern Monaco-Arsenal. I tedeschi hanno raccolto finora 4 punti, mentre gli inglesi sono a punteggio pieno con 6 punti. Entrambe le squadre sono ancora imbattute e puntano a proseguire la propria striscia positiva in una partita che potrebbe incidere sugli equilibri della classifica.

Precedenti Bayern Monaco-Arsenal e telecronisti TV8

Il Bayern Monaco può contare su una tradizione favorevole nei confronti diretti. Nei 15 precedenti tra le due squadre, i tedeschi hanno ottenuto 8 vittorie, contro i 4 successi dell'Arsenal, mentre 3 incontri sono terminati in parità. Numeri che confermano il peso europeo del Bayern, ma che non cancellano le ambizioni dei degli inglesi determinati a giocarsi le proprie possibilità anche in trasferta.

La telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Lorenzo Minotti, coppia chiamata a raccontare uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Champions League.